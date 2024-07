Oasi felina al Sacco con casette e recinzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Tante-rifugio, ombrelloni, giochi e tanto spazio per scorrazzare e sdraiarsi sul verde, con la protezione di una rete tutt’attorno. È l’inaugurata ieri all’ospedale, a disposizione della storica colonia di gatti che esiste da oltre quarant’anni e che conta venti esemplari, la cui sicurezza era a rischio a causa dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del Pnrr. Grazie alla sensibilità dei professionisti dell’ospedale e al lavoro di squadra tra Associazione Pas (Protezione animali Saronno), Dipartimento veterinario di Ats Città Metropolitana di Milano e Direzione generale Asst Fatebenefratelliè stata individuata un’area verde di oltre 260 metri quadrati per ospitare in sicurezza i mici, che continueranno a essere curati e accuditi grazie a una convenzione.