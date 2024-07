L’ultimo messaggio di Graziana la mamma che si è lanciata con il figlio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024)di, lache si ècon il– Una tragedia ha sconvolto la città di Rimini nella mattinata di venerdì 5 luglio 2024.Helda Todaro, una donna di circa 40 anni, si è gettata nel vuoto tenendo tra le braccia illetto Manuel. Ambedue sono morti sul colpo. ( dopo le foto) Leggi anche: Vincenzo caduto nel pozzo, come è morto: l’esito dell’autopsia Leggi anche: Pierina Paganelli, spuntano le scritte choc sul muro vicino al luogo dell’omicidiodiHelda Todaro, lache si ècon ilHelda Todaro, commessa di 40 anni, ieri mattina, si èdal tetto del palazzo in cui vivono i genitori in via delle Piante, a Rimini.