LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Sara Curtis cala il pokerissimo d’oro nei 100 stile! Bronzo Giannelli negli 800 ora la 4×200 sl di Ragaini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04: Ci sono al via, Bertoni, Valente e D’Ambrosio nellalibero. Queste le Nazionali al via: 1 HUN Hungary 7:28.36 2 FRA France 7:25.93 3 GBR Great Britain 7:24.49 4 ITA Italy 7:18.24 5 GER Germany 7:23.39 6 TUR Türkiye 7:25.19 7 POL Poland 7:26.73 8 SVK Slovakia 7:28.47 19.01: Esaltante lo sprint finale diche sembrava fuori dai giochi anche a 50 metri dal traguardo ma ha chiuso fortissimo lasciando sul posto Ploger e Vasilaki e chiudendo con il crono di 8’33?83 che migliora di 6 secondi il personale! Oro bis per la britannica Blocksidge con 8’30?65, argento per l”ungherese Jackl con 8’32?33 19.00: CHE FINALE DIIIIIIIIIIII! E’OOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Incredibile, a due vasche dalla fine aveva diversi metri di distacco! Che splendida volata dell’azzurra 18.