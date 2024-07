La rosa della vendetta anticipazioni del 12 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladel 12La serie turca “La”, con protagonista Murat Unalmis, continua a conquistare il pubblico italiano. È possibile seguire le avvincenti vicende dei suoi personaggi sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity. Venerdì 28 giugno, la serie ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori, raggiungendo uno share del 12.6%. La prossima puntata andrà in onda venerdì 12su Canale 5. Secondo i palinsesti Mediaset, la serie non appare in programmazione dopo questa data, suggerendo una possibile sospensione estiva o una breve pausa. Per rimanere aggiornati, seguiteci sul nostro canale Telegram. Ladel 12Nella prossima puntata, Armagan scoprirà che Gulcemal è suo fratello, ma crederà erroneamente che sia figlio di suo padre.