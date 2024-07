Isola 18 ex naufraga pensa che la sua eliminazione abbia inciso sul calo di ascolti | Quando c’ero io la settimana più vista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 luglio 2024) A distanza di circa un mese dalla fine della diciottesima edizione de L’dei Famosi, un’exha detto la sua su quanto accaduto nel reality show condotto da Vladimir Luxuria, commentando anche i bassiche hanno caratterizzato quest’ultima edizione. Stiamo parlando di Luce Caponegro, la quale interta da Superguidatv, ha parlato della sua esperienza in Honduras, dei progetti futuri e di ciò che le piacerebbe fare in televisione. Per prima cosa, l’attrice ha commentato i bassidel programma, spiegando che secondo lei ildiè stato dovuto alla sua, avvenuta nel corso della terza puntata del reality, contro Peppe di Napoli, Samuel Peron e Khady Gueye: Una volta uscita dal reality sono stata sommersa dai messaggi dei miei followers, amici e conoscenti, tutti che mi scrivevano che ero uscita troppo presto.