Inter ufficializzato Zielinski

(Di sabato 6 luglio 2024) L’oggi hal’acquisto dell’ex Napoli Piotr. Di seguito il comunicato della società nerazzurra. L’sul suo sito esordisce: “Il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028. La Bassa Slesia è una regione di confine della Polonia: terra di foreste, monti e castelli medievali, dove il tempo sembra essersi fermato diversi secoli fa. Paesaggi verdi pendii scoscesi, puntellati da torri e roccaforti antiche. Qui si trova Zabkowice Slaskie, piccola cittadina di circa 20mila abitanti, luogo che in tedesco viene chiamato Frankenstein e che si dice possa aver ispirato Mary Shelley per il suo omonimo romanzo. Piotr Sebastiannasce qui il 20 maggio 1994, in una Polonia giovane e che si affacciava con grandi speranze verso il futuro.