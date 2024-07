Incidente mortale con il parapendio chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Vecchiano (Pisa), 6 luglio 2024 – Tragedia nella campagna di Vecchiano dove Alfredo Betti, 53 anni, ha perso la vita ieri 5 luglio in seguito a una caduta col. Sportivo con esperienza, Betti era residente a Montespertoli. Il lancio da un versante del monte del Legnaio è stato fatale: il velivolo ha perso quota ed è andato a schiantarsi in un campo. Un malore? Una manovra azzardata? Una corrente di vento improvvisa e impossibile da prevedere? Tutte ipotesi, ma ancora sono da chiarire le cause certe che hanno portato al tragico epilogo. Ieri fino a tarda ora gli agenti della polizia scientifica hanno eseguito i rilievi nel luogo dell’e sarà ora l’inchiesta della procura o dover fare piena luce sull’accaduto anche sulla base degli accertamenti tecnici sul velivolo e sui risultati degli esami autoptici.