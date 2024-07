Il governo vuole vietare gli smartphone alle elementari e medie

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 luglio 2024) Le scuole sono finite da poco meno di un mese, ma già si pensalinee-guida per l’inizio del prossimo anno. Potrebbero esserci delle novità per quel che riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha annunciato un nuovo giro di vite sull’utilizzo degliin classe. Standorecenti dichiarazioni, dal prossimo mese di settembre quello che prima era un “suggerimento” potrebbe diventare un vero e proprio divieto all’interno delle classi che vanno dalla 1^ elementare alla 3^ media. Una stretta ulteriore rispetto alla circolare – firmata dallo stesso Valditara – del dicembre 2022: il capo del dicastero della Scuola, infatti, ha annunciato che non sarà possibile utilizzare i telefoni cellulari neanche per fini didattici ed educativi.