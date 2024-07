Hi guys Naike Rivelli mette Ferragni nel mirino l' imitazione irriverente | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) La chiusura dello storico negozio a Milano di Chiara, simbolo del suo brand, rappresenta un forte, se non il definitivo, segnale della crisi profonda dell'impero imprenditoriale dell'influencer. Nemmeno lo store milanese è riuscito a sopravvivere dopo il disperato caso del pandoro gate, subendo negli ultimi tempi un grande calo delle vendite. Il fatto interessante tuttavia è che si tratta di una storia predetta daRavelli. Facendo un passo indietro, infatti, lo scorso ottobre 2023 la figlia di Ornella Muti aveva pubblicato unsui social in cui lei, insieme alla madre, si recava nel suddetto negozio con l'intento di verificare la situazione “eco fashion ed eco sostenibile” del brand. “Ho chiesto, non hanno assolutamente niente, anzi: mi hanno guardato come se fossi una pazza.