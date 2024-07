Governo sette Segretari verso la conferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il nuovoè ormai cosa fatta. Anche la Democrazia Cristiana ha praticamente sciolto le riserve, quindi la squadra del Congresso di Stato può iniziare a pensare al giorno in cui scenderà in campo, in Consiglio grande e generale intorno a metà mese. Consu dieciti. Ancora nulla di ufficiale sui nomi dei prossimi ministri in casa Dc, ma i cinque sembrano ormai designati. Il condizionale resta comunque d’obbligo quando si pensa a Marco Gatti e Luca Beccariti rispettivamente a Finanze ed Esteri. Ma è ancora più necessario pensando agli altri tre ministeri. La Sanità dovrebbe restare nelle mani di Mariella Mularoni, mentre Teodoro Lonfernini passerebbe dal Lavoro all’Istruzione, e Stefano Canti dal Territorio alla Giustizia.