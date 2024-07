Finti progetti green in Cina per avere sconti sulle emissioni di CO2 | in Germania scoppia lo scandalo dei petrolieri Truffa da 623 milioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Pressata da un’interrogazione parlamentare del gruppo Cdu/Csu, la ministra dell’Ambiente tedesca Steffi Lemke (Verdi), ha ammesso carenze nei controlli suiper il recupero della CO2 in, parlando di un caso di grave criminalità ambientale: unache ricorda quella di cui in Italia è accusata la vecchia gestione dell’ex Ilva. Vediamo di che si tratta. Le aziende petrolifere che operano sul mercato tedesco devono mischiare alla benzina dei distributori anche biocarburanti, per abbattere la loro impronta climatica. In alternativa, dal 2020, possono ottenere certificati perdi tutela del clima, con cui compensare leprodotte infino all’1,2% della propria quota obbligatoria di riduzione di gas serra, e che possono essere anche venduti ad altre aziende.