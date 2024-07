Euro 2024 la Polizia ferma la marcia dei tifosi turchi | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) Si avvicina la gara dei quarti di finale diOlanda-a e il pre-partita è stato condizionato da momenti di tensione. Ladi Berlino, infatti, hato unadiperché molti sostenitori hanno fatto il controverso saluto del lupo. Unadei“non è una piattaforma per messaggi politici”, ha annunciato lasu X. L’indignazione è scoppiata quando il difensore turco Merih Demiral è stato squalificato per due giornate dalla Uefa proprio per il gesto dopo il suo secondo gol nella vittoria degli ottavi contro l’Austria. Mondo, Olanda-a: Erdogan atteso a Berlino dopo la polemica Demiral Il gesto del lupo è utilizzato ina dal partito ultranazionalista MHP, partner del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan.