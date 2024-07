Azzeramento Giunta Napoletano | Marino con acqua alla gola vuol trasformare ultimi tre anni in gioco di potere interno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Caserta. “luce del recente comunicato dell’amministrazione comunale riguardo al documento politico-programmatico di fine consiliatura, non posso che esprimere la mia profonda delusione e preoccupazione” – ha così commentato l’avvocato Pasquale, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Caserta la notizia del vertice Maggioranza e del documento politico di fine legislatura di cui a nota stampa del Comune stesso. “Innanzitutto, è sconcertante che, a treconclusione della consiliatura, si parli di un “documento di fine legislatura” come se ci trovassimo già agli sgoccioli del mandato. Questa mossa appare come un tentativo disperato di riacquistare credibilità e di mascherare l’evidente mancanza di risultati concreti ottenuti finora.