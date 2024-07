Annamaria Bernardini De Pace | I nomi dei vip che non mi hanno pagata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 6 luglio 2024)Deintervistata dal settimanale Gente è tornata a parlare delle due vip che non l’maie con cui a quanto pare ha ancora il dente avvelenato. “Non parlo mai dei miei clienti. Parlo solo di quelli che non pagano“, la premessa. Le due che non l’sono, come sappiamo, Nina Moric e Asia Argento. “Nina Moric e Asia Argento nonpagato, Ci sono alcuni che pensano che io debba essere riper accostare il mio nome al loro, ma il mio nome è più lungo”. La prima vip per cui ha lavorato è stata Ornella Vanoni. “Era il 1984 e vincemmo una causa da 300 milioni contro Berlusconi per via di una trasmissione andata in onda e per cui Ornella non era stata. E poi Loredana Bertè”.Desu Nina Moric e Asia Argento a Belve “Rappresento moltissimi vip, tanti di loro non vogliono pagare.