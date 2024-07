6 luglio Forrest Gump compie 30 anni Di corsa nella storia americana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 62024 - "Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita". Una frase passata allaper un film che è diventato. Sono passati trent'da quando un bizzarro uomo, seduto su una panchina ad aspettare un autobus a Savannah, comincia a raccontare ladella sua vita a perfetti sconosciuti. Poi inizia a correre e corre, da un capo all'altro degli Stati Uniti, senza sapere perché, per tre. È. Il film, diretto da Robert Zemeckis, usciva nelle sale cinematografiche statunitensi il 6del 1994 (in Italia il 6 ottobre). Era ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986. Nei pdel protagonista Tom Hanks, con lui Robin Wright, alias l'amata Jenny Curran.