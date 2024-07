Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Le ultimedel sindaco di Romae dell’assessore Patanè con la sentenza odierna del Tarn. 13630/2024, sono state ritenute, ancora una volta, del tutto illegittime in rene agli immotivati e non proporzionati divieti di circone disposti neidei mezzi di interesse storico e collezionistico, inclusi i ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica.neidiecoche punta solo a bloccare la circone privata a Roma“. Ztl) : “Per il Tar i mezzi di interesse storico e collezionistico rappresentano un bene di rilevanza culturale, assoggettato alla protezione apprestata dall’ordinamento e, dalla stessa Costituzione” Lo dichiara in una nota Fabrizio, capogruppo dellain Campidoglio, che aggiunge: “Il ricorso presentato dalla scuderia romana ‘La Tartaruga’, e da numerose altre associazioni e operatori, a tutela di auto e moto di interesse storico e collezionistico contro le ultimedel Sindaco di Roma, n.