(Di venerdì 5 luglio 2024)sfruttaWeb Shop e Site Builder per presentare isu scala globale LONDRA–(BUSINESS WIRE)–, un’azienda internazionale di strumenti e servizi commerciali nel settore dei video, annuncia di avere stretto unacon, il pluripremiato editore londinese di numerosi importantiindipendenti. L’accordo permetterà di utilizzareWeb Shop per appoggiarenel presentare i suoi videoattraverso un’apposita pagina, incrementando i ricavi e massimizzando il potenziale di ciascun. Questa collaborstrategica inizierà con l’integrdi due soluzioni avanzate– Web Shop e Site Builder – a supporto deldi luglio del famosodiGDR/di simulDungeons of Hinterberg che consente ai giocatori di esplorare il bellissimo paese alpino di Hinterberg e scoprirequanto di magico si nasconde nelle sue prigioni sotterranee.