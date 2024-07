Wimbledon Sinner vola agli ottavi di finale Kecmanovic ko in tre set

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Jannikha conquistato al Centrale l'accessodi. Il n. 1 del mondo ha avuto con forza la meglio contro il serbo Miomir, n. 52 del ranking: 6-1, 6-4, 6-2. Il primo set è stato subito del campione italiano: 6-1. Molto più tirato il secondo set, nel corso del quale il serbo ha dato del filo da torcere al suo giovane avversario che alla fine ha comunque prevalso 6-4. Due set a zero il parziale dopo poco piu' di un'ora di partita.conduce con scioltezza ed autorevolezza anche il terzo set erapidamente sul 5-1. Prova a contenerlo il serbo, ma nulla da fare: Jannik vince anche questo: 6-2. Set e partita per l'altoatesino che si assicura il biglietto per glidello Slam inglese: sfiderà il vincente del match Shapovalov-Shelton, sospesa per pioggia nel corso del primo set, con lo statunitense avanti per 3-2.