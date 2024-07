Via libera alla comunità energetica Monticello Green Hill può produrre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Energia verde in condivisione. Anche aBrianza. I 12 associati di, la primarinnovabile della Brianza e tra le prime in Italia, possono finalmente cominciare a scambiarsi i 10 kW di energia che producono tramite gli impianti fotovoltaici instti sui tetti delle loro abitazioni. Pur essendo stati tra i primi a costituire unarinnovabile - "il cui obiettivo è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile", come spiegano i funzionati di Gse, Spa pubblica per la promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza- non erano ancora riusciti a svilupparla, a causa di alcune norme tra loro contradittorie, come spiegato in un servizio pubblicato sul nostro giornale ieri da Renato Ornaghi, ceo di della monzese Energy Saving, ma soprattutto presidente e promotore di