Turismo la carta vincente resta l’ospitalità

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il presente e il futuro delin riviera. È stato questo il tema centrale di cui si è parlato in un incontro pubblico sulla terrazza del Bagno Milano. L’occasione è stata la presentazione del libro "Fra la gente. Dal garage di casa alla politica per l’Emilia-Romagna" edito da Minerva, scritto dall’assessore regionale alAndrea Corsini, il quale è stato presentato dalla consigliera regionale Lia Montalti e dal sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, per poi dialogare con il giornalista Sergio Barducci. Nell’analisi di questo importante settore dell’economia, Corsini e Gozzoli sono partiti da un loro denominatore comune, quello dei "traslochi" di quando erano bambini. Corsini da piccolo traslocava nel garage, perchè la sua era una delle tante famiglie che in estate affittavano la casa ai turisti per arrotondare, mentre la famiglia di Gozzoli si trasferiva in hotel perchè i genitori erano albergatori.