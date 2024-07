Turandot lezione al Lauro Rossi La musica di Puccini arriva al cuore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’attesa era tanta, con una lunga fila di spettatori al teatrogià mezz’ora prima dell’inizio, per la presentazione dicome primo appuntamento di ’Tutti all’opera’, il nuovo progetto del Macerata Opera Festival per coinvolgere la città, ideato da Paolo Gavazzeni. Giovedì sera con il direttore artistico sul palcoscenico c’erano anche il direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa, il regista Paco Azorín, i soprani Olga Maslova () e Ruth Iniesta (Liù), il tenore Angelo Villari (Calaf) e il pianista accompagnatore Simone Savina. Il direttore artistico del Mof ha tracciato in breve i caratteri del compositore e gli aspetti dell’opera, svelando insieme ai protagonisti alcuni aspetti della nuova produzione del capolavoro che debutterà allo Sferisterio il 19 luglio e che si avvia a segnare il primo sold out dell’anno.