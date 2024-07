Sinner-Kecmanovic rischia di non finire oggi | ecco cosa dice il regolamento a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il match tra Jannike Miomirdi nonil. Tra le regole dello Slam inglese c’è infatti quella temutissima del coprifuoco. Ma andiamo con ordine. Rispetto ai campi scoperti, in cui il gioco si interrompe intorno alle 21.15 locali (le 22.15 italiane) per oscurità, sui due campi scoperti, il Centrale (ed è il caso del match del numero uno al mondo) e il campo numero 1 continuano a giocare, scongiurando l’umidità grazie anche alla possibilità di chiudere il tetto. C’è però una limitazione non da poco: alle 23 locali, la mezzanotte in Italia, ci si ferma tassativamente e se l’incontro non è terminato questo riprenderà l’indomani nel primo pomeriggio. Già, perché, come detto, c’è la regola del coprifuoco che incombe minacciosa: per venire incontro ai residenti nelle zone limitrofe.