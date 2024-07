Scontri prima di Vicenza-Taranto | 45 Daspo per i tifosi coinvolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Ben 45aineglidel match tradel 18 maggio, in occasione del playoff di serie C che aveva registrato un tutto esaurito allo stadio Menti della città berica. Ad emetterli è stato il questore di, Dario Sallustio. Il parapiglia ha avuto luogo circa quattro oredell’inizio dell’incontro, alla stazione ferroviaria di: gli ultras della frangia ‘Gradinata’ della squadra tarantina sono arrivati così in anticipo per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Da lì si sono diretti allo stadio, dove – con volto coperto e bandiere – si sono incontrati con ivicentini. Da lì, lo scontro. A fermare la baruffa ci hanno pensato le autorità, che hanno bloccato e individuato 12 facinorosi, prontamente denunciati.