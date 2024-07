San Romolo Fiesole festeggia il patrono con fuochi d’artificio e un mercato serale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024)– Undedicato al piccolo artigianato e al vintage, dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Sarà allestito sabato (6 luglio) in piazza Mino ain occasione di San. L’iniziativa affiancherà la tradizionale celebrazione organizzata dalla parrocchia della cattedrale. “Per la sera di San, piazza Mino si illuminerà con un mercatino di piccolo artigianato e vintage che siamo stati molto felici di accogliere – ha detto la sindaca Cristina Scaletti – Abbiamo voluto dare, dopo il consiglio comunale in piazza, un nuovo segnale di apertura verso la cittadinanza, offrendo alle persone un’occasione di incontro nel cuore della città, in un giorno, come è San, che rappresenta un momento di festa per tutte le fiesolane e tutti i fiesolani.