Renzi voto inglese dimostra che senza riformisti sinistra perde

(Di venerdì 5 luglio 2024) "La grande soddisfazione è di chi come me è cresciuto con il mito di Tony Blair poi per 14 anni lo hanno disconosciuto e cosa è successo? Ha vinto la destra mandando in pensione le idee di Blair. Oggi con un leader riformista laha vinti si torna all'esperienza del new labour rivisitato è una lezione di per ladi tutto il mondo". Lo afferma il leader di Iv Matteoa filo diretto su Raio Uno parlando del. Quanto al futuro del suo partito,aggiunge: "Noi abbiamo tentato di fare un'operazione terzopolista saltata per l'ostilità ad personam di Calenda. Alle europee abbiamo fatto il 3.8%, la verità è che ci sono due alternative: per chi crede di scardinare ancora il bipolarismo c'è Terzo polo, per chi non ci crede c'è l'ipotesi di rifare la Margherita.