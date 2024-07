Preolimpico San Juan 2024 Gallinari ci sarà contro la Lituania Pozzecco | Partita tosta ma stimolante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) La sconfittaPortorico da mettersi alle spalle, lada fissare nel mirino. In questo modo dovranno trascorrere la giornata di venerdì gli Azzurri dell’Italbasket in quel di San, dove domani sera andrà in scena alle 22.00 italiane la semifinaleSabonis e compagni. Per continuare a sognare le Olimpiadi di Parigi c’è solo un risultato a disposizione: la vittoria e il conseguente accesso alla finalissima di domenica. La buona notizia è che Daniloci: “a seguito di esami strumentali effettuati nella mattinata portoricana, è emerso un leggero trauma al ginocchio destro che non impedirà al giocatore di essere a disposizione dello staff tecnico Azzurro per la semifinalela”, comunica la Fip.