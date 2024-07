Portico chiuso e altro denaro per il restauro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)entro il 2025 alla Pinacoteca Tosio Martinengo: l’anno prossimo dovrebbe così terminare l’annosa vicenda che riguarda questo spazio. A fare il punto l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti nella commissione che ha esaminato i lavori che interessano appunto la Pinacoteca, la Locomotiva in Castello e il teatro romano. Per quanto riguarda la Pinacoteca, il tema più atteso era proprio quello del, al centro di un braccio di ferro tra il Comune, che avrebbe voluto chiuderlo con una copertura in acciaio e vetro, e la Soprintendenza, che ha bocciato il progetto. Ci sarà una vetrata, dopo un lungo studio visionando anche altri luoghi d’arte a livello nazionale. "La chiusura delnon è una velleità – spiega l’architetto Patrizia Scamoni – ma nasce dalla necessità condivisa con Fondazione Brescia Musei e con la Soprintendenza di rimuovere il tunnel che è temporaneo dal 2018, posizionato a suo tempo per consentire un passaggio coperto ai visitatori diretti verso l’uscita.