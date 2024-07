Ottolini ds Genoa | Calendario impegnativo iniziamo dai campioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Serie A dell’Inter inizia dalla partita contro ilallo stadio Luigi Ferraris. Il ds del grifone ha commentato a caldo sul sito ufficiale del club la gara d’esordio della prossima stagione. INIZIO – Il campionato di Serie A prenderà il via il weekend del 18 agosto. La partita d’esordio dell’Inter di Simone Inzaghi sarà al Luigi Ferraris contro il, squadra con cui nella scorsa stagione ci sono state non poche difficoltà. Proprio il ds delha commentato sul sito ufficiale il sorteggio, dicendo: «subito con un big match, incontrando iuscenti. È un, dovremo ripartire dalla determinazione e dalla concentrazione con cui abbiamo chiuso la scorsa stagione. Giocare spesso nel nostro stadio, nelle prime giornate, spinti dall’energia e dalla passione del nostro pubblico, potrà essere un fattore importante per proseguire il percorso che abbiamo intrapreso».