Nunzio Fresi dai social alla musica | Suoni techno ma senza volgarità

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’avventura suidie della sua famiglia è iniziata per caso e mai i diretti interessati avrebbero immaginato di conquistare così tanto seguito. A dimostrazione che la semplicità è invece la strada più incisiva per arrivare al cuore della gente, il viaggio di mamma Federica, die delle loro bambine Virginia e Ginevra è approdato persino nel mondole. Il 5 luglio esce infatti il brano Senti Bella, nato da un tormentone. Ce lo racconta proprio. Ciao, come nasce il vostro progetto? E vi sareste mai aspettati tutto questo seguito?«Pensa che io non avevo e non usavo i. Quando è iniziata la pandemia, Federica ha scaricato TikTok. All’inizio guardavamo i video degli altri, ma non capivamo neanche come facessero a farli.