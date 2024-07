MotoGP scatta il weekend del Sachsenring Bagnaia vuole il sorpasso su Martin prima delle vacanze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non è ancora giunto il momentoestive per quanto riguarda il Mondiale di2024. Nel corso del fine settimana che si apre oggi, infatti, andrà in scena il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Dopodiché si potrà davvero pensare al “rompete le righe” generale. Il calendario della classe regina, infatti, regalerà un mese di riposo a team e piloti che torneranno in azione solamente neldel 2-3-4 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Per ora meglio pensare alla tappa in terra teutonica. Sul tortuoso tracciato delandrà in scena un appuntamento di estrema importanza con una domanda su tutte. “Chi arriverà al break di luglio in testa alla classifica generale”? Dopo le tappe di Mugello e Assen la graduatoria vede al comando Jorgeche ha toccato quota 200 punti ma ora Francescogli si è portato a sole 10 lunghezze, con Marc Marquez ed Enea Bastianini con un distacco più ampio.