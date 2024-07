Montella | Calhanoglu insostituibile non ci sono calciatori così!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024)esalta il suo capitano, che domani farà nuovamente rientro per giocare il quarto di finale contro l’Olanda. UNIONE – Vincenzoa Sky Sport parla di unione nella sua Turchia: «Vedo un gruppo unito e quando c’è questa unione tutto è possibile. L’Olanda ha giocatori di grandissimo livello, ma noi ci proveremo. Abbiamo una squadra giovane e troppe emotività bisogna saperle gestire nel modo giusto. Concentrati e bisogna unirsi come nelle precedenti partite». L’allenatore italiano si sta prendendo la sua rivincita, dopo le ultime avventure non proprio felicissime.ritrova: l’interista è la stella– Poisi esprime sul regista dell’Inter: «, non ci: rientro importante.