Mare e navigazione per guarire Salperà la Vela del Samaritano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Migliorare la cura attraverso la bellezza della natura e assaporare esperienze diverse che possano sostenere anche a livello psicologico il percorso della malattia: tutto questo può essere realizzato col progetto che l’associazione “Il“ ha promosso e riservato ad una decina tra pazienti ed accompagnatori. Si chiama in maniera evocativa “Ladel“ e punta, come ha ribadito ieri Gigi Cecconi, ideatore dell’iniziativa poi proposta al sodalizio di assistenza, "a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro cosiddetti caregiver promuovendo il temporaneo distacco dalla routine della cura che può essere efficace per la ripresa psicologica e tonificante per il fisico". L’evento è realizzato con l’Associazione di Promozione Sociale “I Tetragonauti“, specializzata nell’accompagnamento indi persone fragili, ed è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Banca Popolare di Lodi.