LIVE Sinner-Kecmanovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | serve mantenere alta l’attenzione

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei match Buongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Janniked il serbo Miomir, valido per il terzo turno didi tennis, terzo torneo del Grand Slam, che si sta giocando sull’erba britannica. La sfida traandrà in scena sul Centre Court: il match sarà il terzo dalle ore 14.30, dopo le sfide tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe e tra la padrona di casa britannica Emma Raducanu e l’ellenica Maria Sakkari. Quello odierno sarà il quarto confronto tra i due sul circuito maggiore, ed il bilancio è totalmente a favore di, vittorioso nel 2019 alle Next Gen ATP FInals, nel 2021 nei quarti del torneo di Melbourne I, e nel 2022 nei sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati.