LIVE Fognini-Bautista Agut 6-7 6-3 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU DALLE 14.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3° MATCH DALLE 14.30) 16.49 Gioco interrotto, chiamato il fisio per medicare la caviglia e delle ferite alla mano procurate con la caduta. 30-15 Palla corta dici arriva male e si impunta sul piede destro, cadendo rovinosamente a terra. 5-5 GAME! Larga la risposta di, il numero 94 del mondo si salva dopo aver annullato due palle set. V-40 Esce di pochissimo la controsmorzata dello spagnolo con il rovescio. 40-40 Uscita lungolinea con il rovescio e volee di dritto per annullare la seconda palla set. 30-40 Buona prima per il ligure, il primo set point se ne va. 15-40 Non passa il back di rovescio del, due set point per