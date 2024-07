Le strade di Vitulano si colorano di rosa al via la prima camminata per la lotta ai tumori del seno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFissata per Domenica 7 luglio, con partenza prevista da Piazza San Menna alle ore 18:00, lainorganizzata da SOS Sanità in collaborazione con Komen Italia. La Walk for the Cure, l’iniziativa che sta toccando tante grandi città e piccoli comuni in giro per l’Italia, mira a sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione oncologica attraverso stili di vita corretti e diagnosi precoce, nonché sul ruolo vitale svolto dalla ricerca. “in” é un evento aperto a tutti, grandi e piccini, e costituisce il primo di una lunga serie di appuntamenti, non solo a, ma nell’intera Valle Vitulanese, riassumibili in due parole fondamentali: prevenzione e informazione. La stretta collaborazione siglata con Komen ci permette di giocare un ruolo importante nellaaidel, e lo faremo, inbattuta, colorando diledei nostri borghi, in una passeggiata solidale tra le bellezze dei nostri centri storici, ma l’impegno continuerà nelle prossime settimane con convegni, visite ed esami diagnostici gratuiti per tutte le donne.