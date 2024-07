Incendio oggi in una casa a Pesaro va a fuoco l’asciugatrice | paura e fiamme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vallefoglia (), 5 luglio 2024 – Ancoranell’entroterra pesarese. I vigili delsono intervenuti alle 3 di ieri notte per unin un’ abitazione in via nazionale a Vallefoglia. Ad andare in, per cause ancora in via di accertamento, è stata un’asciugatrice che si trovava all’interno di una delle stanze. L’è stato spento grazie al tempestivo intervento dei vigili deldiche sono riusciti a circoscriverlo evitando che si propagasse anche in altri locali. Sul posto anche il 118. Non si segnalano persone coinvolte, nessun ferito o intossicato. Il giorno precedente un altroè divampato in un terreno privato a Montelabbate. In25 tonnellate di rotoballe di fieno. I vigili delsono ancora sul posto per tenere monitorata l’area ed evitare che le braci possano innescare nuovi focolai.