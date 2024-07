Il pesce frollato spiegato bene dagli chef | 5 cose da sapere per apprezzarlo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si sente spesso parlare di carne frollata e, i meno avvezzi alla questione, restano colpiti davanti a frigoriferi con pezzature di carne animale quasi mummificata con un colore insolito rispetto a quello “naturale” che tutti conoscono. Eppure, la tecnica della frollatura viene usata anche per il, messo in maturazione in frigoriferi, appeso per la coda ad asciugare per qualche giorno, settimane e, per i più audaci, anche fino a qualche mese. E se l’immagine è scenica e impattante, si assicura: lo è anche il sapore e la consistenza. Il pioniere del dry aging delè Josh Niland, loaustraliano che nel 2016 aprì il suo ristorante Saint Peter a Sydney, nel 2018 Fish Butchery, una macelleria di, e che ha scritto vari libri di successo sull’argomento in questione.