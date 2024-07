Il Pd mette l' asterisco e la Festa diventa dell' Unit* Poi il cineforum con Fanpage

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una scelta estetica ma anche un po' politica, simboleggia l'inclusione ma anche il «fiore del partigiano». O del partigian*, con l', come quello che quest'anno il Pd ha messo alla'Unità. Che quindi èta, nonostante il sostantivo (tutt'altro che maschilista) nasca di per sé declinato al femminile. «Main che senso? Per il Pd esiste anche l'Unitò?», si è domandato ieri sui social il vicepremier e segretarioa Lega Matteo Salvini. Al quale a stretto giro è arrivata la replica del segretario romano dem, Enzo Foschi: «Capiamo bene che Salvini potrebbe gradire altri simboli», ha detto, contattato da Il Tempo. La stessa osservazione Foschi l'aveva proposta poco prima, intervistato in radio. Un copione buono da replicare anche dal palcodem alle Terme di Caracalla.