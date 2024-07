GBministro Lammy | cessate fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 21.59 David, neo ministro degli Esteri britannico chiede un "ilimmediato" da parte di Israele nella Striscia di. Si tratta della prima presa di posizione del nuovo titolare del Foreign Office., che è stato nominato in seguito alla schiacciante vittoria dei laburisti nelle elezioni legislative britanniche, ha promesso di "impegnarsi per sostenere ililimmediato e liberare gli ostaggi".Ha anche detto che farà di tutto per aiutare Biden a raggiungere questo scopo.