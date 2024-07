F1 orari qualifiche GP Gran Bretagna 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Calendario fittissimo a inizio estate per quanto riguarda il Mondiale di Formula 1. Dopo l’appuntamento in Austria, si torna subito in pista per ilPremio diBretgana a Silverstone, inda oggi 5 luglio fino a domenica 7. Sul celebre tracciato britannico non mancheranno le curiosità dopo il Red Bull Ring. Una pista dalle caratteristiche simili a quella del Montmelò, condi accelerazioni e curvoni velocissimi. Un esame per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-24 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz.