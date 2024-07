Ex Uci cinema il nodo occupazione Il nuovo gestore ‘salva’ i dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Molti pensavano che fossimo davvero ai titoli di coda. Invece, fortunatamente, grazie all’accordo stipulato tra Igd e Notorious, lo spettacolo continua. Anzi, forse migliora. Gli otto addetti che prima lavoravano per Ucis nella multisala di via Darsena, infatti, sono stati integrati nelle fila della nuova azienda. Per cui, nessuno perderà il lavoro. E questa è un’ottima notizia. Soprattutto dalla prospettiva di chi, i lavoratori, li rappresenta. "È stato un risultato importantissimo – commenta Antonella Amerini, sindacalista della Cisl che da subito si è interessata della vicenda Uci –, reso possibile grazie alla disponibilità dell’azienda in prima istanza, ma anche grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti in questa vicenda: dalll’Università al Comune".