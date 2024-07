Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 5 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) UEFAPEI GERMANIASpagna - Germania ore 18 insu Sky Sport e Rai 2 Portogallo - Francia ore 21 insu Sky Sport e Rai 1 Spagna e Francia in prima fila, Germania e Inghilterra in seconda, Portogallo e Olanda in terza, Svizzera e Turchia in quarta. Il Gran Premio d'pa seleziona le otto migliori che si giocheranno il titolo a tre anni dal trionfo dell'Italia. Sembra passata un'era geologica, con gli azzurri fatti fuori con la Croazia, il Belgio e l'Ucraina, tutte nazionali che non hanno rispettato il pronostico.I quarti di finale, al via venerdì, daranno i primi responsi spietati perché svettano Spagna-Germania e Portogallo-Francia mentre l'Inghilterra sembra avere il cammino spianato verso la finale se intanto supererà la temibile Svizzera.