Elena Bocchi si aggiudica l’open femminile a Vignola

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è concluso la scorsa settimana il torneo di tennis openal Tennis Club Muratori di. La competizione, caratterizzata da un montepremi di 2000 euro, ha visto il trionfo di, giovane tennista ventenne tesserata per il TC Parma. La finale ha visto la talentuosaaffrontare la promettente sedicenne Demi Reggianini, tesserata per la Polisportiva Nonantola. La partita, che ha attirato numerosi appassionati e sostenitori, si è rivelata un monologo della più esperta, che ha dominato l’incontro con un netto 6-1 6-1. "Il Tennis Club Muratori – commenta una nota degli organizzatori - si congratula con tutte le partecipanti per il livello di gioco espresso e ringrazia il pubblico per il supporto dimostrato durante tutto il torneo.