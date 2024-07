È Donatella Di Pietrantonio la vincitrice del Premio Strega

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ladeldel 2024 èDi. Che, con il suo “L’età fragile”, edito da Einaudi, racconta storie di donne per donne. Sopravvissute, come il rapporto tra Lucia e la figlia 22enne Amanda. Vincendo uno dei premi letterari più prestigiosi, ha scardinato gli stereotipi sugli anni e sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia, sullo sfondo della pandemia. Le parole diDidopo la vittoria “Ci speravo, ma non ci credevo”: così ha commentato la scrittrice subito dopo la sua vittoria”. Che ha affrontato, nel suo libro, con maestria e sapienza, il tema della violenza di genere. E lo ha fatto rievocando un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1997 in Abruzzo, la sua terra. Per questo, nonostante non abbia mai lasciato la sua professione di dentista dei bambini, ha detto: “Prometto che userò la mia voce scritta e orale, sempre in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha lottato.