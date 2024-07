Cosa? Elodie ferma il concerto dopo l’annuncio sulla gravidanza | pubblico incredulo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da regina dei matrimoni è tornata a essere regina del palco ma non è da escludere che prestosorprenda tutti con il fatidico Sì a Andrea Iannone. L’abbiamo lasciata alle nozze favolose dell’amica Diletta Leotta con il portiere Karius, dove avrebbe fatto una rivelazione interessante spifferata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Nel dettaglio la cantante lanciata da Amici avrebbe fatto una confidenza alla sposa e ad altri amici comuni relativa alla sua dolce metà, ossia l’intenzione di unirsi in matrimonio con Iannone e di avere anche un figlio da lui. Ci sarebbe quindi la volontà di allargare la famiglia e di andare anche all’altare. Leggi anche: “Guardatemi è successo”. Incidente per Angelina Mango,con una foto a letto, la promessa dal palco a una fan in dolce attesa Del resto in passato Andrea Iannone non ha mai escluso la possibilità di avere un figlio, anche se va molto coi piedi di piombo perché reduce da esperienze passate negative.