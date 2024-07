Consolati il traffico dei turni per i documenti vale 200 milioni di €

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prosegue inarrestabile e con dimensioni sempre maggiori l’attività predatoria compiuta nei nostriall’estero, in materia di riconoscimenti della cittadinanza italiana e di ottenimento didi appuntamento negli uffici preposti delle nostre istituzioni diplomatiche. E ciò, come purtroppo sempre accade, a favore della criminalità organizzata e di poco corretti funzionari pubblici delle nostre istituzioni. Il tutto, ovviamente, a danno delle nostre comunità all’estero, delle nostre tasche e dell’esangue erario del nostro paese. E in esclusiva, per primi, riportiamo su tali illeciti, compiuti all’interno delle nostre istituzioni diplomatiche nel mondo, i dati numerici dell’illegale fenomeno proiettandoli a tutte le nazioni dove si rileva la maggior presenza di nostri oriundi nel mondo, potendo così evidenziare cifre ed importi della sua consistenza a tutt’oggi sconosciuti.