Chi è il candidato ideale se si ritira Biden? | la rivelazione di Giovanna Botteri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che la corsa a un nuovo mandato alla Casa Bianca sia per Joeuna salita ripida come l'Everest ormai è cosa nota a tutti. Il duello televisivo con Donald Trump è stato impietoso e ha consegnato agli USA un presidente incapace di tenere testa ad un incarico così probante come quello dell'uomo più potente del mondo. Se ne discute a “In Onda”, il programma di approfondimento politico estivo di La7, che segue il telegiornale in prime time ed è condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ci si chiede, allora, a pochi mesi dal voto se i Democratici possano cambiare cavallo in corsa e puntare su qualcuno che possa evitare a Donald Trump di tornare ad occupare la stanza ovale. Ospite in studio è, da poco andata in pensione, ma giornalista con un'esperienza decennale in storia americana e in questioni legate alla politica estera.