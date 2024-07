Certe Notti a San Domenico | gran finale sabato con La Scorrida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Una settimana di appuntamenti tra intrattenimento, buona cucina, musica, libri, teatro che hanno animato una delle piazze più belle della nostra città. Tanto pubblico per ognuna delle serate in piazza San, che si appresta ad ospitare il "" di domani (6 luglio) con La. L'edizione estiva della popolare manifestazione estiva nata a Quarata chiude il "a San", festival organizzato da Casa Thevenin, traslocando in pieno centro storico con i suoi "dilettanti allo sbaraglio" garanzia di sorprese, sorrisi e buonumore. A valutarli, una giuria speciale, composta dall'Arcivescovo Riccardo Fontana, don Luca Lazzeri parroco di San, dall'avvocato Leonardo Tuberti, da Lucio Corazzi, Luigi Angioletti, Patrizio Bartolucci, Dino Pastorelli, Alex Banelli e presieduta dal presidente del CSI Lorenzo Bernardini.