Boltiere | Palazzini presenta Giunta e Consiglieri

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si è tenuto lo scorso venerdì 28 giugno il Consiglio Comunale del nuovo mandato amministrativo per il Comune di, il primo dopo le elezioni degli scorsi 8 e 9 giugno, che hanno visto la vittoria di Osvaldo. Persi tratta del terzo mandato alla guida di, un fatto che, come comunicato anche nel discorso di insediamento dallo stesso sindaco, non ha precedenti dal dopoguerra ad oggi.ha anche espresso soddisfazione per l’importante risultato numerico ottenuto, con il conseguimento di un’ampia maggioranza, raggrazie al lavoro svolto in cinque anni e al manifestato desiderio dei partiti del Centro Destra che hanno appoggiato la lista Gente di. Un ringraziamento è andato da parte del sindaco anche alla listaFutura, riconoscendo il grande impegno e la voglia di mettersi in gioco.