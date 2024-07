Bologna Fc ecco lo staff tecnico di Vincenzo Italiano | nessun ritorno di Bucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Comincia a prendere forma ildi. Al di là del mercato, che porterà a Casteldebole o lontano dalle Due Torri diversi giocatori, Calafiori e Zirkzee su tutti, è stato ufficializzato lodeldi Karlsruhe. L’allenatore in seconda sarà il toscano classe ’82 Daniel Niccolini, da sempre al seguito del nuovo allenatore dei rossoblù, sin dagli inizi di carriera con l’Arzignano. A osservare l’operato degli uomini tra i pali non sarà invece Lucache dal 2015 al 2022 aveva ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri per poi partire dalla volta di Montreal per curare l’area tecnica degli estremi difensori dell’altro club di Joey Saputo. Per lui si era parlato di un rientro alla base ma pare che la sua avventura in Canada proseguirà.